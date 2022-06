Alsace Fan Day : dégustation gourmande, 24 juin 2022, .

Alsace Fan Day : dégustation gourmande

2022-06-24 19:00:00 – 2022-06-24

A l’occasion de l’Alsace Fan Days (journée mondiale des amoureux de l’Alsace) et dans le cadre du 500ème anniversaire de la Zunft, Jean-Claude Colin, journaliste brassicole, Philippe Georges de la boutique « la Bonne Epice » et la Maison du pain d’Alsace proposent de mettre à l’honneur l’alchimie Bière-Pain de notre belle région. Au programme, nous vous proposons une dégustation de bières de microbrasseries alsaciennes plébiscitées par Jean-Claude Colin, le tout sublimé par des spécialités de la Maison du pain et de « la Bonne Epice ».

Dégustation gourmande de bières et de spécialités culinaires

