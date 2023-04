Pèlerinage à Peyrebrune Alrance Catégories d’évènement: Alrance

Aveyron

Pèlerinage à Peyrebrune, 27 août 2023, Alrance. Service plateau repas le midi, animations équestre l’après midi. Réservation repas: 06 33 37 54 10..

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 . EUR. Alrance 12430 Aveyron Occitanie



Lunch service, equestrian animations in the afternoon. Meal reservation: 06 33 37 54 10. Servicio de comidas al mediodía, entretenimiento ecuestre por la tarde. Reserva de comidas: 06 33 37 54 10. Mittags Tablettservice, nachmittags Reitanimationen. Reservierung von Mahlzeiten: 06 33 37 54 10. Mise à jour le 2023-04-14 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Détails Catégories d’évènement: Alrance, Aveyron Autres Adresse Ville Alrance Departement Aveyron Lieu Ville Alrance

Alrance Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alrance/

Pèlerinage à Peyrebrune 2023-08-27 was last modified: by Pèlerinage à Peyrebrune 27 août 2023 Alrance

Alrance Aveyron