Le Chaudron et la Fête d’Alrance, 29 avril 2023, Alrance.

C’est la fête d’Alrance!!! Le Chaudron sera ouvert le midi et le soir sur le mode « Apéritif Dînatoire avec Ambiance Musicale »! Venez en profiter!.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

Alrance 12430 Aveyron Occitanie



It’s Alrance’s party!!! The Cauldron will be open for lunch and dinner on the mode « Aperitif Dînatoire with Musical Ambiance »! Come and enjoy!

¡¡¡Es la fiesta de Alrance!!! ¡El Caldero estará abierto para el almuerzo y la cena en la modalidad « Aperitivo Dînatoire con Ambiente Musical »! ¡Ven y disfruta!

Es ist das Fest von Alrance!!! Der Kessel wird mittags und abends geöffnet sein und es gibt einen Aperitif mit musikalischer Untermalung! Kommen Sie und genießen Sie es!

Mise à jour le 2023-03-15 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU