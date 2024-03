ALQUIMIA Centre Culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie, vendredi 22 mars 2024.

ALQUIMIA Centre Culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Vendredi 22 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-22 20:30

Fin : 2024-03-22 22:00

ALQUIMIA Spectacle musical entre poésie, théâtre et chant… Vendredi 22 mars, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/comite-d-action-culturelle/evenements/alquimia

ALQUIMIA

Spectacle musical entre poésie, théâtre et chant, Alquimia transporte le public dans l’univers d’un décor vintage du XXème siècle où la poésie des mots rencontre l’harmonie des sons au cours d’une succession de tableaux rythmiques inspirés par la Bossa Nova et le Jazz West Coast.

Nathalie Monceaux et James Jacquenet présentent leur première création musicale : une mise en lumière de 16

chansons composées par James. Les paroles poétiques sont écrites et chantées par Nathalie, en français, anglais et portugais du Brésil. Alquimia invite le spectateur à voyager au pays des émotions dans une célébration onirique.

Avec James Jacquenet aux claviers, Carles GR à la guitare, James Treasure à la basse, Benoit Gutierrez aux percussions.

Découvrir https://youtu.be/Py9OOecvD4U?si=e66cRIAVXLwP6LSt

Réservez dès maintenant vos places : https://www.helloasso.com/associations/comite-d-action-culturelle/evenements/alquimia ou 02 35 23 65 36.

Centre Culturel Simone Signoret 2 rue Pierre Mendès France Amfreville-la-Mi-Voie Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Seine-Maritime