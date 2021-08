Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Alps music festival – 2ème édition : visite de la Maison du Patrimoine en musique Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Alps music festival – 2ème édition : visite de la Maison du Patrimoine en musique Le Grand-Bornand, 28 août 2021, Le Grand-Bornand. Alps music festival – 2ème édition : visite de la Maison du Patrimoine en musique 2021-08-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-29 16:30:00 16:30:00 Le Grand-Bornand Village 305 route de la patinoire

Le Grand-Bornand Haute-Savoie Visitez gratuitement et en musique une ancienne ferme traditionnelle présentant la vie quotidienne du XIXème siècle. dernière mise à jour : 2021-08-18 par

