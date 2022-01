Al’Pollan y su Latin Power (Salsa / Musiques cubaines) Pôle Culturel Ambarès-et-Lagrave Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave

Pôle Culturel, le vendredi 11 mars à 20:30

Issu d’une famille de musiciens cubains, Alberto Pollan a forgé son expérience dans les différents orchestres de Cuba avant de poursuivre ses collaborations musicales en Europe. Une carrière jalonnée de plusieurs disques qui l’ont amené à collaborer avec de grands noms (Omara Portuondo, Compay Segundo, Eliades Ochoa, etc) et à fouler les plus grandes scènes telles que « Docs des Sud » à Marseille ou le Festival de Genova.

Tarif : 6€ / Carte jeune : 5€ // Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:00:00

