Compétition de ski alpinisme – Millet Ski Touring Courchevel Alpinium Courchevel, 16 décembre 2023, Courchevel.

Courchevel,Savoie

En 13 ans, avec 195 manches disputées et 21 472 départs donnés la Millet Ski Touring Courchevel est devenue une institution dans le monde du ski alpinisme et la référence parmi les épreuves de Vertical Race..

2023-12-16 fin : 2023-12-16

Alpinium Courchevel Le Praz

Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In 12 years the Millet Ski Touring Courchevel event has become somewhat of an institution in the world of ski touring, and a benchmark amongst Vertical Race events.

En 13 años, con 195 carreras disputadas y 21.472 salidas dadas, el Millet Ski Touring Courchevel se ha convertido en una institución en el mundo del esquí de montaña y en la referencia entre las pruebas de Vertical Race.

In 13 Jahren ist der Millet Ski Touring Courchevel mit 195 ausgetragenen Läufen und 21 472 Starts zu einer Institution in der Welt des Skibergsteigens und zur Referenz unter den Vertical Race-Veranstaltungen geworden.

Mise à jour le 2023-11-22 par Mairie de Courchevel