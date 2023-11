Championnat de France de ski alpinisme – Vertical Race Alpinium Courchevel, 16 décembre 2023, Courchevel.

Courchevel,Savoie

L’épreuve de Vertical Race se déroulera le samedi 16 décembre sur le parcours officiel des Millet Ski Touring Courchevel. Elle sera ouverte à tous et ouvrira la saison des MSTC 2024..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Alpinium Courchevel Le Praz

Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Vertical Race event will take place on Saturday December 16 on the official Millet Ski Touring Courchevel course. It will be open to all and will open the MSTC 2024 season.

La Vertical Race tendrá lugar el sábado 16 de diciembre en el recorrido oficial del Millet Ski Touring Courchevel. Estará abierta a todos y abrirá la temporada MSTC 2024.

Das Vertical Race findet am Samstag, den 16. Dezember, auf der offiziellen Strecke des Millet Ski Touring Courchevel statt. Es ist für alle offen und wird die Saison der MSTC 2024 eröffnen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Mairie de Courchevel