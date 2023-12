Carte blanche aux élèves du conservatoire Alpilium Saint-Rémy-de-Provence, 20 décembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20

Mercredi 20 décembre à partir de 14h, les élèves du conservatoire de musique du Pays d’Arles se produiront sur la scène de l’Alpilium..

Mercredi 20 décembre à partir de 14h, les élèves du conservatoire de musique du Pays d’Arles se produiront sur la scène de l’Alpilium.

Au programme :

14h : les classes de Formation musicale et d’Éveil musical

15h : les classes d’instruments polyphoniques

16h45 : les classes de guitare et harpe

17h15 : l’ensemble de guitares

17h45 : les classes d’instruments de l’orchestre



Entrée libre et gratuite

Info : 04 90 92 49 67 | conservatoire@ville-srdp.fr

.

Alpilium Avenue Mal de Lattre de Tassigny

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles