Randonnée VTT Le Roc des Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 07:30:00

fin : 2023-12-17 12:30:00

Le Vélo Club Saint Rémois vous donne RDV le dimanche 17 décembre pour la 23ème édition de la traditionnelle randonnée VTT « Roc des Alpilles » !.

Au cœur des Alpilles : plusieurs parcours VTT balisés pour votre plaisir de difficulté physique et technique croissante de 17km à 45km (pour environ 150m à 1000m D+).



Parcours :

* 18km 300m+

* 26km 450m+

*36km 800m+

* 41km 1050m+



VTTAE autorisés



– Boissons chaudes et biscuits au départ

– 1 ou 2 postes de ravitaillement par parcours

– Boissons/bière et collation à l’arrivée

– Des exposants seront présents pour vous accueillir et vous faire découvrir leurs gammes de produits et dernières innovations: TREK, Spécialized, Giant, Cube…

– Weekend de Noël, dans la nature avec pour vues les magnifiques paysages qu’offrent nos Alpilles. Pensez donc à lever la tête, et participons tous à une bonne ambiance ! Bon ride et joyeux noël.



Inscriptions sur place de 7h30 à 10h.



Départ :

Alpilium

Av. Mal de Lattre de Tassigny

13210 Saint Rémy de Provence



Tarifs : 15€ (et 5€ pour les moins de 14 ans accompagnés)



Les obligations :

Port du casque.

Les mineurs doivent être accompagnés ou munis d’une autorisation parentale.

Respect de la nature, des riverains et des autres participants.

EUR.

Alpilium Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



