Focus sur l’Allemagne Alpilium Saint-Rémy-de-Provence, 16 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

En préambule du spectacle « Guten Tag Madame Merkel », L’Alpilium organise un Focus sur l’Allemagne du lundi 16 au jeudi 19 octobre..

2023-10-16 fin : 2023-10-19 . .

Alpilium Avenue Marechal De Lattre de Tassigny

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As a prelude to the « Guten Tag Madame Merkel » show, L’Alpilium is organising a Focus on Germany from Monday 16 to Thursday 19 October.

Como preludio del espectáculo « Guten Tag Madame Merkel », L’Alpilium organiza del lunes 16 al jueves 19 de octubre un Focus sobre Alemania.

Im Vorfeld der Aufführung « Guten Tag Frau Merkel » organisiert das Alpilium von Montag, den 16. bis Donnerstag, den 19. Oktober einen Fokus auf Deutschland.

