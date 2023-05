Jazz sous les étoiles Alpilium, 15 juillet 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Concert Jazz sous les étoiles le samedi 15 juillet à l’Alpilium à 21h00..

2023-07-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-15 . EUR.

Alpilium Avenue Marechal De Lattre de Tassigny

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jazz under the stars concert on Saturday 15 July at the Alpilium at 9pm.

Concierto de jazz bajo las estrellas el sábado 15 de julio en el Alpilium a las 21.00 horas.

Konzert Jazz unter den Sternen am Samstag, den 15. Juli im Alpilium um 21.00 Uhr.

