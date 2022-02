Alpilium : Pulcinella et Maria Mazzotta Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Alpilium : Pulcinella et Maria Mazzotta Saint-Rémy-de-Provence, 26 mars 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Alpilium : Pulcinella et Maria Mazzotta Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26 Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence 22 22 Voilà une formation qui a fait parler d’elle en cette année 2021. Programmée dans de prestigieux festivals comme Jazz à Vienne ou Jazz sous les pommiers, elle séduit tous les publics grâce à un répertoire énergique où tarentelles entêtantes côtoient valses frénétiques, jazz endiablé et rythme des Balkans.

Cette fusion musicale salvatrice est sublimée par la voix chaude et puissante de Maria Mazzotta. Une entente complice dont le liant est la pizzica, danse mystique invitant à libérer les corps et les esprits !



Musique du monde

Tarif A

Voix, tamburello : Maria Mazzotta Saxophones, flûtes, mélodica, glockenspiel, clavier Armon, voix : Ferdinand Doumerc Accordéon, orgue, voix : Corentin Restif Batterie, voix : Pierre Pollet Contrebasse, voix : Jean-Marc Serpin

Durée : 1h15

Spectacle conseillé à partir de 12 ans Quand Maria Mazzotta, figure emblématique des Pouilles, « la voix d’or du sud de l’Italie » selon Radio FIP, rencontre l’univers enflammé du quartet Toulousain. Pulcinella et Maria Mazzotta Voilà une formation qui a fait parler d’elle en cette année 2021. Programmée dans de prestigieux festivals comme Jazz à Vienne ou Jazz sous les pommiers, elle séduit tous les publics grâce à un répertoire énergique où tarentelles entêtantes côtoient valses frénétiques, jazz endiablé et rythme des Balkans.

Cette fusion musicale salvatrice est sublimée par la voix chaude et puissante de Maria Mazzotta. Une entente complice dont le liant est la pizzica, danse mystique invitant à libérer les corps et les esprits !



Musique du monde

Tarif A

Voix, tamburello : Maria Mazzotta Saxophones, flûtes, mélodica, glockenspiel, clavier Armon, voix : Ferdinand Doumerc Accordéon, orgue, voix : Corentin Restif Batterie, voix : Pierre Pollet Contrebasse, voix : Jean-Marc Serpin

Durée : 1h15

Spectacle conseillé à partir de 12 ans Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2021-08-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Provence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-AlpillesProvence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Alpilium : Pulcinella et Maria Mazzotta Saint-Rémy-de-Provence 2022-03-26 was last modified: by Alpilium : Pulcinella et Maria Mazzotta Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 26 mars 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône