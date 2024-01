Alpilium les Agités du soir Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence, vendredi 9 février 2024.

Alpilium les Agités du soir Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Découvrez les Agités du soir, un spectacle de la saison culturelle de l’Alpilium, le vendredi 9 février à 20h30 à la salle de l’Alpilium.

Nous vous proposons un nouveau concept de soirée, avec la présentation de 7 spectacles courts ou extraits de spectacles, sélectionnés par vous et par nous, suivi d’un after dansant jusqu’à 1h du matin pour les plus motivés.



Souvenez-vous, il y a quelques années nous avions mis en place « Les Agités du dance floor » et certains nous en parlent encore ! Nous modifions le concept à partir de différentes formules tremplin, agités, soirée cabaret. Il s’agit donc d’une soirée en deux temps avec en première partie 7 propositions artistiques et en deuxième partie le dance floor. .

Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture@ville-srdp.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09



L’événement Alpilium les Agités du soir Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2024-01-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles