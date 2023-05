Alphonse Mucha au Grand Palais Immersif Grand Palais Immersif Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Alphonse Mucha au Grand Palais Immersif Grand Palais Immersif, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Une exposition numérique d’Alphonse Mucha, « Éternel Mucha », entre installation et vidéo. Figure majeure de l’Art nouveau, l’artiste tchèque Alphonse Mucha (1860-1939), surtout connu pour son travail d’affichiste, est aussi un peintre engagé pour la cause du peuple slave. L’influence de son œuvre se retrouve fréquemment dans la création contemporaine, du street art aux mangas japonais. Le Grand Palais Immersif, par le biais de projections en très haute définition, d’un univers musical et olfactif original et de dispositifs interactifs, propose aux visiteurs une plongée numérique unique au cœur de l’œuvre d’Alphonse Mucha. L’exposition souligne l’influence durable de Mucha, source d’inspiration pour la création d’aujourd’hui, de l’art de la rue aux mangas, du tatouage aux jeux vidéo. En partenariat avec la Fondation Mucha. Grand Palais Immersif 110, rue de Lyon 75012 Paris Contact : https://grandpalais-immersif.fr/agenda/evenement/eternel-mucha

