Alphonse Bisaillon La Mesón Marseille 1er Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

Alphonse Bisaillon vous donne rendez-vous à La Mesón vendredi 22 mars.

Une énergie punk et une autodérision à tout casser !



Originaire de Saint-Hyacinthe, Alphonse Bisaillon est détenteur d’un DEC et d’un certificat en musique, volet interprétation en piano pop/jazz ainsi que d’un BAC en littérature. En 2019, il remporte la 2e place à la 40e édition de Cégeps en spectacle de Drummondville avec son groupe Pitounes Maîtresses Mixte. 2022 est une année déterminante. Il participe à Ma Première Placedes-Arts et se hisse jusqu’en quarts de finale. Il signe ensuite avec la maison de disques Studio B-12.

Alphonse Bisaillon, c’est la fougue d’un Charlebois et la gaminerie d’un Boris Vian. C’est le perfectionnisme maladif et la sensibilité secrète d’un Gainsbourg, l’humilité d’un Bill Evans. C’est un projet de chanson, qui doit beaucoup à Aznavour, mais aussi un projet de musique progressive, qui nous amène dans tous les sens.



Alphonse, c’est une sensibilité de combat, c’est un respect absolu de l’art et de ce que implique être artiste. Alphonse c’est l’art avant tout, parce que c’est l’humain et rien de moins. Alphonse c’est des violons, des violoncelles, de gros synthétiseurs sales, des sections instrumentales à la Astor Piazzolla, du rap, du rock, du disco, des paroles travaillées et retravaillées sur des années. Son nouvel EP éponyme est paru le 28 octobre 2022 sous l’étiquette Studio B-12. Ce dernier a été réalisé par François Richard et enregistré aux Studio B12 et Studio Le Hublot. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

