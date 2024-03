ALPHONSE BISAILLON La Mesón Marseille, vendredi 22 mars 2024.

ALPHONSE BISAILLON ♫CHANSON♫ Vendredi 22 mars, 19h00 La Mesón 12€ + 3€ adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

ALPHONSE BISAILLON

Une énergie punk et une autodérision à tout casser !

Originaire de Saint-Hyacinthe, Alphonse Bisaillon est détenteur d’un DEC et d’un certificat en musique, volet interprétation en piano pop/jazz ainsi que d’un BAC en littérature. En 2019, il remporte la 2e place à la 40e édition de Cégeps en spectacle de Drummondville avec son groupe Pitounes Maîtresses Mixte. 2022 est une année déterminante. Il participe à Ma Première Placedes-Arts et se hisse jusqu’en quarts de finale. Il signe ensuite avec la maison de disques Studio B-12.

Alphonse Bisaillon, c’est la fougue d’un Charlebois et la gaminerie d’un Boris Vian. C’est le perfectionnisme maladif et la sensibilité secrète d’un Gainsbourg, l’humilité d’un Bill Evans. C’est un projet de chanson, qui doit beaucoup à Aznavour, mais aussi un projet de musique progressive, qui nous amène dans tous les sens.

Alphonse, c’est une sensibilité de combat, c’est un respect absolu de l’art et de ce que implique être artiste. Alphonse c’est l’art avant tout, parce que c’est l’humain et rien de moins. Alphonse c’est des violons, des violoncelles, de gros synthétiseurs sales, des sections instrumentales à la Astor Piazzolla, du rap, du rock, du disco, des paroles travaillées et retravaillées sur des années. Son nouvel EP éponyme est paru le 28 octobre 2022 sous l’étiquette Studio B-12. Ce dernier a été réalisé par François Richard et enregistré aux Studio B12 et Studio Le Hublot.

Découvrir :

https://www.youtube.com/watch?v=wDbWKQinkew

https://www.youtube.com/watch?v=CzQmHDdIGqE

INFOS PRATIQUES

Attention places limitées !

Billets ici : https://url-r.fr/nTMPu

Ou par mail à contact@lameson.com

Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

Site web : http://www.lameson.com

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 13381 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://url-r.fr/nTMPu »}] [{« data »: {« author »: « Alphonse Bisaillon », « cache_age »: 86400, « description »: « Pour u00e9couter l’extrait u00abStation Balnu00e9aire (Tango)u00bb, u00e7a se passe ici : https://orcd.co/alphonsebisaillon-epnnCru00e9ditsnRu00e9alisu00e9 par Romane Roussel Stoeltzlen et Bassem BraninenProduit par LABE – let artists benDirection camu00e9ra : Romane Roussel Stoeltzlen et Bassem BraninenConception image : Agathe Mariani Le Courtu00e8snImages : Lucas ChazelnMontage et colorimu00e9trie : Fu00e9lix BouchardnCostumes par Juliette FaverollenMaison de disque : Studio B12nD’apru00e8s une idu00e9e originale de Alphonse Bisaillon et Agathe Mariani Le Courtu00e8snMettant en vedette : Alphonse Bisaillon, Samuel Hadjadi, Juliette Faverolle et Bassem Branine nnParolesnLe temps engouffre le tango des amoureuxnTandis que le disque tourne pour euxnIls su2019enfoncent tendrement les yeux dans les yeuxnTant quu2019ils ne voient pas la mer qui tangue autant quu2019euxnnLa terre tremble et le ciel tombe sur les tu00eatesnDans lu2019tout inclus tout lu2019monde se rue par les fenu00eatresnEt dans lu2019u0153il de lu2019ouragan yu2019a deux malheureuxnQui tempu00eatent sur les temps la fin des jours heureuxnnTant que leurs mains se tiendrontnIls danserontnMais malgru00e9 les transportsnDe ce doux sportnBientu00f4t, ils sombrerontnnAllez dansez donc dans la derniu00e8renStation balnu00e9airenLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernnAllez dansez donc dans la derniu00e8renStation balnu00e9airenLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernnu00c7a tourne et tourne et tourne autour du tandemnCu2019est lu2019ouragan Kyle qui fait des siennesnIl fait valser les bateaux comme un troisiu00e8menMembre au tango qui crache et qui se du00e9mu00e8nennLa tempu00eate tonitrue, frappe et brise les cu0153ursnDes palmiers venus voir les danseursnLe tout inclus part en toupie et tout u00e0 coupnTout est fini : les vagues avalent toutnnMais mu00eame arrachu00e9s au Dance-floornPar les lames de la tempu00eatenNos deux amoureux su2019entu00eatentnu00c0 valser dans les du00e9corsnnAllez dansez donc dans la derniu00e8renStation balnu00e9airenLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernnAllez dansez donc dans la derniu00e8renStation balnu00e9airenLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernnAllez dansez donc dans la derniu00e8renStation balnu00e9airenLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernnAllez dansez donc dans la derniu00e8renStation balnu00e9airenLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernLu00e0 ou00f9 finit le mondenCommence la mernnRu00e9seaux SociauxnSite internet : https://alphonse-bisaillon.com/nFacebook : https://www.facebook.com/AlphonseBisaillonnInstagram : https://www.instagram.com/pitounemaitresse/nTwitter : https://twitter.com/AlphonseBisail1 », « type »: « video », « title »: « Alphonse Bisaillon – Station Balnu00e9aire (Tango) (Vidu00e9oclip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/wDbWKQinkew/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=wDbWKQinkew », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UClHJlcHicQrsOEOs6p_wh_g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=wDbWKQinkew »}, {« data »: {« author »: « Alphonse Bisaillon », « cache_age »: 86400, « description »: « Pour u00e9couter l’extrait u00abPour Aimeru00bb, u00e7a se passe ici https://orcd.co/alphonsebisaillon-epnnCru00e9ditsnRu00e9alisu00e9 et scu00e9narisu00e9 par Oui Bonjour (Marc Bisaillon & Frank Tremblay)nProduit par L-A benCamu00e9ra et Direction Photo : Milah SonnImage Drone : Ju00e9ru00f4me DufordnMontage et colorisation : Fu00e9lix BouchardnDirection artistique : Nou00e9mie BeaulieunCoordonnateur de cascades : Sylvio ArchambaultnMaquillage : Gabrielle Gosselinnu00c9clairage : Cu00e9dric Torres-LeclercnPlayback et responsable des jokes : Marianne LapierrenCraft : Sonia Chu00e9niernPhotographe de plateau et conception des affiches : Rosalie RobergennProduit par Franu00e7ois RichardnPiano, synth bass et voix : Alphonse Bisaillon nChoristes : Belle Grand Fille, Judith Little Daudelin, Carmelle Gauvin, Mikhau00eblle SalazarnGuitare : Jocelyn TelliernBatterie : Alexis MartinnViolons : Mu00e9lanie Bu00e9lair, Chantal BergeronnAlto : Ligia PaquinnVioloncelle : Sheila HannigannnParolesnJu2019voudrais que tu souffres autant que moinSi tu souffrais comme moinJe te donnerais des techniquesnJu2019voudrais que tu mu2019aimes en diagonalenUn peu trop fiu00e8re pour lu2019avouernMais peut-u00eatre juste assez follenPour aimer nIl faut du00e9crisser ses ru00eavesnPour leur donner forme humainenEt les trouver beaux quand mu00eamenPour aimer nIl faut prendre au fond du cu0153urnCe quu2019on a de plus pru00e9cieuxnEt le donner avec les yeuxnnRu00e9seaux SociauxnSite internet : https://alphonse-bisaillon.com/nFacebook : https://www.facebook.com/AlphonseBisaillonnInstagram : https://www.instagram.com/pitounemaitresse/nTwitter : https://twitter.com/AlphonseBisail1 », « type »: « video », « title »: « Alphonse Bisaillon – Pour Aimer (Vidu00e9oclip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CzQmHDdIGqE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CzQmHDdIGqE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UClHJlcHicQrsOEOs6p_wh_g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=CzQmHDdIGqE »}, {« link »: « https://url-r.fr/nTMPu »}, {« link »: « mailto:contact@lameson.com »}, {« link »: « http://www.lameson.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Rosalie Roberge