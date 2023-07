Ateliers « Offrande d’été » Alphaleo Chenôve, 3 juillet 2023, Chenôve.

Ateliers « Offrande d’été » 3 – 7 juillet Alphaleo Nombre de places limité (20 personnes)

– Offrande d’été –

Ateliers d’arts visuels/ plastiques

Les coquillages sont aujourd’hui menacés d’extinction.

Par le biais de ces ateliers, nous allons remettre à l’honneur cet objet souvenir afin de l’offrir à une personne qui nous est chère. Nous allons réaliser des coquillages en argile avant de réaliser un message vocal pour la personne souhaitée. Qu’elle soit l’être aimé, un.e ami.e ou un proche, nous nous inspirons de nos SMS, de nos messages vocaux et lettres d’amour afin d’enregistrer nos voix dans l’idée de repartir, à l’issue des ateliers, avec un coquillage sonore à offrir.

Alice Charton, artiste plasticienne jeune diplômée de l’ENSA Dijon et artiste intervenante diplômée de l’INSEAMM de Marseille. Elle propose des ateliers d’arts plastiques à destination des publics jeunes (dont jeunes en QVT). Les ateliers seront, pour les participant.e.s, l’occasion de revenir à la pratique du volume en fabriquant leur propre coquillage et de travailler la motricité (selon les possibilités et les besoins de chacun), de revenir à une pratique de l’éciture, de réaliser un message sonore dans un studio professionnel au Cèdre. Une restitution des ateliers sera proposée le 31 août au Singe en Hiver.

