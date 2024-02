Alpha omega Théâtre Mandapa Paris, jeudi 7 mars 2024.

Alpha omega L’Alpha et l’Oméga est l’aboutissement d’une recherche chorégraphique conjointe, danse hybride à partir de l’exploration des variantes du Flamenco et du Kathak. Jeudi 7 mars, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T21:30:00+01:00

Karine et Isabelle dansent sur les voix de 18 femmes des quatre coins du monde, d’accents, de timbres et de tons éloignés, portées par la symbolique universelle de la féminité.

Karine Gonzalez est une artiste voyageuse aux multiples visages. Elle a trouvé dans le flamenco le langage idéal dont l’expression, à la fois musique et danse, s’inscrit dans une tradition qui rejoint ses propres racines espagnoles.

Isabelle Anna danse le Kathak, style classique du nord de l’Inde, est le seul style à avoir une double influence, hindoue et musulmane. Autrefois dansé dans les temples comme bien d’autres styles de danse indienne pour retracer les histoires des dieux du panthéon hindou, c’est vers le XVᵉ-XVIᵉ siècle qu’il prend toute l’élégance et la virtuosité qu’on lui connaît encore aujourd’hui. Ce moment correspond avec l’invasion du nord de l’Inde par les empereurs Moghols. Le Kathak est alors dansé à la cour des empereurs, et par des femmes, et devient un style tout à fait profane. Un nouveau répertoire se crée, mêlant chants d’amour (ghazal) et virtuosité technique, car son but est de divertir.

Le Kathak se distingue des autres styles de danse indienne par ses successions de pirouettes, de jeux de rythmes complexes, de frappes de pieds qu’on peut apparenter au « zapateado » du flamenco et sa manière unique de scander les onomatopées avant de les mettre en mouvement. Il offre également au danseur une grande liberté d’interprétation des rythmes scandés.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

danse danse contemporaine

Théâtre Mandapa