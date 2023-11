Village Start-up Tech&Fest Alpexpo Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Village Start-up Tech&Fest Alpexpo Grenoble, 1 février 2024, Grenoble. Village Start-up Tech&Fest 1 et 2 février 2024 Alpexpo Formulaire de candidature [Appel à candidature] À l’occasion de TECH&FEST, 1e festival pour célébrer le meilleur de l’innovation en région, La French Tech Alpes propose à 10 start-up du sillon alpin d’exposer sur son Village des Start-up ! ⚡️ Seront présents à cette occasion des dirigeant·e·s, des professionnel·lle·s, élu·e·s, chercheur·e·s, investisseur·e·s, journalistes, collègien·ne·s, lycéen·ne·s. Le salon se déroulera les 1er et 2 février 2024 à Alpexpo, le parc évènementiel de Grenoble Le Village des Start-up, animé par La French Tech Alpes, se concrétise par un stand de 80m² et réunira une 20aine de start-up. ➡️ Start-up, vous souhaitez disposer d’un stand de 4m², bénéficiez d’une visibilité sur le salon, des animations proposées sur le stand collectif de Grenoble Alpes (iVenture), Village des accompagnateurs de start-up…) et de 3 invitations à proposer à d’éventuels prospects, partenaires… Candidatez pour être sur le Village des Start-up (dans le respect des critères suivants) :

– être une société de moins de 3 ans ;

– avoir son siège social basé dans l’un des départements du sillon alpin (01, 07, 26, 38, 73, 74) ;

– disposer d’une offre de produit ou service avec un démonstrateur et/ou une animation à présenter ;

– être impérativement disponible sur les 2 jours du salon (jeudi 1 février et vendredi 2 février 2024). Une participation financière de 200 € (HT) sera demandée afin notamment de couvrir les frais d’animation et de restauration sur les 2 jours de salon. Alors, si vous avez une innovation à faire découvrir au public de TECH&FEST, c’est le moment de nous le dire ! Date limite de dépôt des candidatures ⚠️ vendredi 15 décembre 2023 Alpexpo 2 Avenue d’Innsbruck, 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 6 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appblv8Rejn9PhQCN/shrWdmYhh6gEvh1K4 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T08:00:00+01:00 – 2024-02-01T19:00:00+01:00

