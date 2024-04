ALPES AVENTURE L’Ours Blanc La Tour-en-Maurienne, mardi 6 août 2024.

ALPES AVENTURE Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 6 – 19 août L’Ours Blanc Hors transport : 895 € – Avec transport : 1095 €

Début : 2024-08-06T09:00:00+02:00 – 2024-08-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-19T00:00:00+02:00 – 2024-08-19T18:00:00+02:00

En Haute Savoie, au coeur de la vallée d’Abondance, Châtel est une station-village, située à 1200 m d’altitude dont l’architecture montagnarde a été préservée.

Plurielle, hyper animée, inattendue et surprenante, la montagne se décline sous toutes ses formes à Châtel. De nombreuses activités permettront aux enfants de découvrir cet environnement de cascades, lacs, vallons et alpages, aux parfums boisés ou d’herbe fraîche. L’agenda de l’été propose chaque année des spectacles, compétitions et événements en tous genres.

Le chalet l’Ours Blanc est situé dans le centre du village de Châtel.

•Chambres de 2 à 6 lits. Chaque chambre est équipée de wc et d’une salle de bain

•Cadre chaleureux de la salle à manger avec vue panoramique sur la vallée d’Abondance

•Cuisine familiale et variée

•2 salles multi-activités indépendantes pour chaque groupe (baby-foot, ping pong, TV, salles d’activités…)

•1 salle pour soirées et animations

•1 salle de cinéma

•1 salon bibliothèque

•2 terrains de jeux extérieurs derrière le chalet

L'Ours Blanc Chef Lieu – 74390 Châtel La Tour-en-Maurienne 73300 Le Châtel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

