Alpages et vins de Savoie, une histoire de passionnés : visite guidée Courchevel, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Courchevel. Alpages et vins de Savoie, une histoire de passionnés : visite guidée 2021-07-07 16:30:00 – 2021-07-07 18:30:00 Courchevel Tourisme 9 rue de l’église

Courchevel Savoie Courchevel EUR 3.5 3.5 Visite guidée à trois voix avec un guide, un coupe d’agriculteurs et un viticulteur, à l’heure de la traite, sur l’alpage d’Ariondaz. +33 4 79 08 00 29 dernière mise à jour : 2021-06-28 par Fondation Facim

