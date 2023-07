Histoires d’alpage et de patrimoine à Ubine Alpage d’Ubine Abondance Catégories d’Évènement: Abondance

Haute-Savoie Histoires d’alpage et de patrimoine à Ubine Alpage d’Ubine Abondance, 17 septembre 2023, Abondance. Histoires d’alpage et de patrimoine à Ubine Dimanche 17 septembre, 10h30 Alpage d’Ubine Sur inscriptions dans les bureaux d’informations touristiques Pays d’Évian – vallée d’Abondance Dans un décor sauvage, l’alpage d’Ubine, à l’histoire ancienne, sera décrypté. Entre architecture traditionnelle et anecdotes, vous découvrirez la vie en alpage hier et aujourd’hui.

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Enfants bienvenus ! Alpage d’Ubine vacheresse Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.paysdevian-valleedabondance.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 50 73 56 04 »}] Site naturel classé situé au pied des falaises du Mont Chauffé, l’alpage d’Ubine a conservé une grande partie de ses bâtiments d’élevage. La chapelle a été édifiée en 1792 au centre du hameau. parking à l’entrée de l’alpage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00

