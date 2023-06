Week end Bergerie-Photo Alpage de Blaitière Chamonix-Mont-Blanc, 24 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Alexandre accompagnateur en montagne et photographe professionnel installé à Thyez vous emmène chez Carine et Thomas bergers/fromagers pour découvrir leur univers et leur troupeau à travers la photographie..

2023-08-24 fin : 2023-08-25 . EUR.

Alpage de Blaitière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Alexandre, a mountain guide and professional photographer based in Thyez, takes you to visit Carine and Thomas, shepherds and cheesemakers, to discover their world and their herd through photography.

Alexandre, guía de montaña y fotógrafo profesional afincado en Thyez, le llevará junto a Carine y Thomas, pastores y queseros, a descubrir su mundo y su rebaño a través de la fotografía.

Alexandre Bergbegleiter und Berufsfotograf, der sich in Thyez niedergelassen hat, nimmt Sie mit zu Carine und Thomas Schäfer/Käser, um ihre Welt und ihre Herde durch die Fotografie zu entdecken.

