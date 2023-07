Stage de laine feutrée Alpage de Blaitière Chamonix-Mont-Blanc, 28 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Carine et Thomas vous accueillent sur leur alpage le temps d’une après midi afin de découvrir la laine de leurs brebis par la technique du feutre encadré et guidé par Mylène, feutrière de la vallée de Chamonix..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Alpage de Blaitière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Carine and Thomas welcome you to their mountain pasture for an afternoon to discover the wool of their ewes using the felting technique, supervised and guided by Mylène, a felter from the Chamonix valley.

Carine y Thomas le dan la bienvenida a su prado de montaña para pasar una tarde descubriendo la lana de sus ovejas mediante la técnica del fieltrado, supervisado y guiado por Mylène, una fieltradora del valle de Chamonix.

Carine und Thomas heißen Sie einen Nachmittag lang auf ihrer Alm willkommen, um die Wolle ihrer Schafe durch die Technik des Filzens zu entdecken. Sie werden dabei von Mylène, einer Filzerin aus dem Chamonix-Tal, betreut und angeleitet.

