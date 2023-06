CAUE – Présentation de l’ouvrage « Bise la bonne, Ubine la belle » Alpage de Bise Vacheresse, 16 juin 2023, Vacheresse.

CAUE – Présentation de l’ouvrage « Bise la bonne, Ubine la belle » Vendredi 16 juin, 11h30 Alpage de Bise

L’ouvrage réalisé par le CAUE « Bise la bonne, Ubine la belle », retrace l’histoire de ces alpages, dans sa géographie, son économie, ses paysages et permet de percevoir quelques bribes de la vie des alpagistes d’hier et d’aujourd’hui. Pour célébrer la parution de cet ouvrage, une présentation suivie d’un apéritif déjeunatoire sera organisée au refuge de Bise à 11h30 le 16 juin.

L’ouvrage présente les hameaux d’alpage de Bise et d’Ubine dans ce qu’ils offrent d’expérience d’un rapport d’échelle hors norme. Pour subvenir à ses besoins, l’homme a su déployer force et courage pour accéder à ces pâturages d’altitude où la puissance de la nature s’impose d’elle-même. Sites incontestablement exceptionnels, les alpages détiennent des atouts naturels sublimés par le labeur séculaire des hommes et de leurs troupeaux.

Alors que l’alpage de Bise était réputé pour la qualité de son herbe durant la période estivale, celui d’Ubine voyait traditionnellement de nombreuses jeunes filles occuper ses fermes. “Bise la bonne” et “Ubine la belle”, comme on les dénommait, sont à la fois des lieux d’histoire, des lieux de vie, mais aussi un patrimoine en devenir.

Comité de rédaction : Camille Critin (chargée de mission au CAUE de l’Isère) et Victor Miramand (paysagiste)

Intervenants : Josiane Lei, Présidente de la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance, Paul Girard-Despraulex Vice-président délégué au Pays d’art et d’histoire, Ange Médori Maire de Vacheresse, Joël Baud-Grasset président du CAUE de la Haute-Savoie.

En pratique : à l’alpage de Bise – à Vacheresse – 16 juin 11h30

Alpage de Bise Route de bise 74360 Vacheresse Vacheresse 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T11:30:00+02:00 – 2023-06-16T13:00:00+02:00

2023-06-16T11:30:00+02:00 – 2023-06-16T13:00:00+02:00

CAUE 74