Alouette Quartet, Musiques de l’Est à tricoter Salle Ockeghem Salle Ockeghem Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Alouette Quartet, Musiques de l’Est à tricoter Salle Ockeghem Salle Ockeghem, 14 mai 2022, Tours. Alouette Quartet, Musiques de l’Est à tricoter Salle Ockeghem

Salle Ockeghem, le samedi 14 mai à 20:30

### Un violon et une voix, un accordéon, un cymbalum – instrument Roi des Carpattes – une contrebasse, cordes et boutons entremêlés, L’Alouette Quartet vous propose un Cabaret tzigane haut en couleurs. ### Les thèmes traditionnels roumains ou bulgares côtoient le grand répertoire tzigane, tour à tour furieusement entraînant ou poignant, finement ciselé, comme la Tsuica Hora ou les Deux Guitares. Les quatre musiciens virevoltent, s’amusent des notes et des mélodies, un chant s’élève, pour un moment de virtuosité au service de l’émotion… ### Elise Kusmeruck : violon, voix ### Nicolas Campin : accordéon ### Giovanni Colletti : contrebasse ### Mihai Trestian : Cymbalum

Entrée payante : 12€ / 8€ (étudiants, enfants de 12 ans, chômeurs, rsa)

Un violon et une voix, un accordéon, un cymbalum, une contrebasse, L’Alouette Quartet vous propose un Cabaret tzigane haut en couleurs, un moment de virtuosité au service de l’émotion… Salle Ockeghem 15 Pl. de Châteauneuf, 37000 Tours Tours Vieux Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Salle Ockeghem Adresse 15 Pl. de Châteauneuf, 37000 Tours Ville Tours lieuville Salle Ockeghem Tours Departement Indre-et-Loire

Salle Ockeghem Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Alouette Quartet, Musiques de l’Est à tricoter Salle Ockeghem Salle Ockeghem 2022-05-14 was last modified: by Alouette Quartet, Musiques de l’Est à tricoter Salle Ockeghem Salle Ockeghem Salle Ockeghem 14 mai 2022 Salle Ockeghem Tours Tours

Tours Indre-et-Loire