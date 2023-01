Alors raconte : elle court, elle court, la rumeur… Haguenau Haguenau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Alors raconte : elle court, elle court, la rumeur… Haguenau, 1 février 2023, Haguenau . Alors raconte : elle court, elle court, la rumeur… 24 Rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

2023-02-01 11:00:00 – 2023-02-01 12:00:00 Haguenau

Bas-Rhin Il paraît que la médiathèque propose des histoires aux enfants depuis plus de 20 ans ! Mais d’où vient cette rumeur ? Vous y croyez, vous ?

Constatez-le par vous-même en découvrant de nombreuses histoires de rumeurs.

Age minimum : 4 – 6 ans +33 3 88 90 68 10 Haguenau

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse 24 Rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin Ville Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Alors raconte : elle court, elle court, la rumeur… Haguenau 2023-02-01 was last modified: by Alors raconte : elle court, elle court, la rumeur… Haguenau Haguenau 1 février 2023 24 Rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin Bas-Rhin Haguenau

Haguenau Bas-Rhin