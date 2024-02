Alors quand est-ce qu’on joue… pour Jeanne? Salle des fêtes Givry, samedi 24 février 2024.

Alors quand est-ce qu’on joue… pour Jeanne? Salle des fêtes Givry Saône-et-Loire

Trois associations se mobilisent autour de Jeanne, une fillette née polyhandicapée. Grâce à « Givry Randonnée G.R », « Santilly-sur-Scène » pourra jouer au profit des « Petits pas de Jeanne » sa dernière pièce écrite collectivement :« Alors quand est-ce qu’on joue ? ». La réponse se fera attendre, suspense garanti ! Cette comédie recrée avec humour l’atmosphère des années 50 dans une petite cité de Saône et Loire. Du rire et des personnages pittoresques qui rendent hommage au théâtre. Agissant comme un levain dans cette société villageoise qui sort tout juste de la guerre, le théâtre révèle les êtres et les choses. Créer une pièce n’est pas toujours une sinécure surtout quand on n’a pas de salle pour jouer ! Mais s’il divise parfois, le théâtre finit par rassembler car il a l’art d’arrondir les angles quand ceux-ci sont trop vifs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24 22:00:00

Salle des fêtes 14 rue de Cluny

Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté clercclaudie@gmail.com

