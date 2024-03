ALORS ON SE CONNAIT NON LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon, mercredi 3 juillet 2024.

Un accident… Une rencontre champêtre entre un homme et une femme… Une perte de mémoire… Mais est-ce bien la réalité ? Un zeste de suspens, un zeste de tendresse, un zeste de superstition…Tout ça, au milieu de situations cocasses et inattendues !Après un accident de voiture, un homme et une femme se retrouvent, hagards, en pleine campagne, sans savoir où ils sont, ni, qui ils sont. Des brides de souvenirs vont petit à petit revenir, au milieu de situations cocasses. L’homme se souvient qu’il s’agit bien de sa voiture, mais à qui est le vélo, encastré entre l’arbre et sa voiture ? Et où est son propriétaire ? Mort peut-être, écrasé sous les roues de la voiture ?Dans le second acte, une partie de la vérité est révélée et Jérôme et Cécile sont maintenant, un gentil couple. Lui, croit dur comme fer, qu’il a des dons de voyance, et veut absolument changer ce qu’il croit être leur proche destinée : un accident de voiture. Elle n’y croit absolument pas et ne pense qu’à son petit séjour chez sa fille. De nouvelles péripéties les accompagnent dans leurs divergences d’idées, et les situations comiques s’enchaînent. Finalement, il n’arrivera pas à la convaincre et l’accident aura bien lieu. Mais est-ce bien la réalité ? Dans le dernier acte, une petite cerise sur le final permet de comprendre que même ce que l’on voit n’est pas forcément vrai ! Et tout ça, pour le meilleur et pour le rire !Presse : Une comédie aux multiples rebondissements qui entraine le spectateur dans un tourbillon de bonne humeur ! On se régale – La banquise du Sud.de Cathy CotoAvec : Cathy Coto, Yannick LeclercMise en scène : Cathy CotoGenre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOURInfo : Tout publicDurée : 1h20

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-07-03 à 18:30

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84