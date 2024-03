ALORS…ON…S’CONNAÎT…NON? Théâtre Nicolange 15 rue des écoles 13770 Venelles Venelles, samedi 6 avril 2024.

Un accident de voiture…Une rencontre champêtre entre un homme et une femme qui se retrouvent dans la campagne , hagards et amnésiques.Au milieu de situations cocasses ,des brides de souvenirs vont revenir petit à petit.L’homme se souvient qu’il s’agit bien de sa voiture, mais à qui est le vélo encastré entre l’arbre et la voiture? Et où est son propriétaire? Blessé ou mort peut-être?Mais la vérité n’est pas toujours aussi évidente qu’elle le paraît même si Jérôme croît ,dur comme fer, qu’il a un don de voyance et que Cécile,moqueuse, ne pense qu’à partir en week end. Des idées divergentes et des péripéties pour le meilleur et pour le rire! 13 13 EUR.

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 20:30:00

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur catherine.coto@gmail.com

