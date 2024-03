ALORS… ON S’CONNAIT… NON? Salle Jacques Prévert Martigues, dimanche 24 mars 2024.

ALORS… ON S’CONNAIT… NON? Une pièce de théâtre avec Catherine Coto et Yannick Leclerc Dimanche 24 mars, 18h00 Salle Jacques Prévert Adultes : 10 euros – Enfants : 5 euros – Réduction CCAS

Un accident… une rencontre champêtre entre un homme et une femme.. une perte de mémoire..

Mais est-ce bien la réalité ? Un zeste de suspens, de tendresse, de superstition..

Cela vous donne, public, un cocktail à consommer sans modération, surtout quand ce zeste de superstition se transforme en idée fixe, pour le meilleur et pour le rire.. et que la cerise sur le final est totalement inattendue !

Salle Jacques Prévert, Place du 8 mai 1945, 13500 Martigues, France

théâtre martigues

© G. LECLERC