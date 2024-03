Alors…on…s’connait…non ? Théâtre 108 / Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence, mercredi 3 avril 2024.

Un accident..Une rencontre champêtre entre un homme et une femme, hagards et amnésiques.Des situations cocasses s’enchaînent. Du suspens… De la superstition… Des bribes de mémoire qui reviennent…Mais est-ce bien la réalité?

Une comédie en 4 actes d’1h20 drôle et à suspens. Après un accident de voiture, un homme et une femme se retrouvent dans la campagne ,hagards. Ils ne se souviennent plus qui ils sont, ni où ils sont. Des situations cocasses s’enchaînent. Des souvenirs reviennent petit à petit… Mais est-ce bien la vérité ? Et quand la superstition s’incruste,et que la réalité n’est pas celle qu’on croît, tout est écrit pour que le public passe un joyeux moment! 1 1 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 19:15:00

fin : 2024-04-03 20:45:00

Théâtre 108 / Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur catherine.coto@gmail.com

