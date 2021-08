Lille FLOW Lille, Nord Alors on dit quoi ? Avec Zach Swagga FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Alors on dit quoi ? Avec Zach Swagga FLOW, 6 octobre 2021, Lille. Alors on dit quoi ? Avec Zach Swagga

FLOW, le mercredi 6 octobre à 18:00

Afro House : échange et pratique. Pour le retour des Alors on dit quoi ? On vous propose de rencontrer Zach Swagga, danseur belge et figure emblématique de cette esthétique. Débutant ou confirmés, venez échanger, posés dans le hall du FLOW avec l’artiste, en savoir plus sur sa danse, son parcours, ses expériences… Le temps d’échange est suivi d’un workshop pour les niveaux les plus avancés !

Rencontre gratuite / Master Class 12€ tarif plein 8€ tarif réduit

échange & master class FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T18:00:00 2021-10-06T22:00:00

