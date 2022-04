“Alors On Danse Summer” par Chris Marques, 23 juillet 2022, .

“Alors On Danse Summer” par Chris Marques

2022-07-23 – 2022-07-23

Le show évènement “Alors On Danse” revient cet été avec “Alors On Danse Summer” !

Après deux ans de tournée, le spectacle de Chris Marques vous rejoint sur votre lieu de vacances pour une expérience musicale et dansante exceptionnelle. Et surtout pour faire la fête durant tout l’été…

Dans la valise de Chris Marques, les danseurs phare de l’émission culte Danse avec les stars : Christophe et Coralie Licata, Ines Vandamme, Elsa Bois et Joel Luzolo, passeront de l’autre côté de vos écrans pour vous faire vivre le show sur scène. Ils vous transporteront dans leurs univers enchanteurs et ensoleillés, de La Havane à Bollywood en passant par Montmartre !

Et puisqu’il n’y a pas d’été sans musique, Pierre Darmon – révélé par la Nouvelle Star avant d’illuminer The Voice de son talent – convoquera sur scène les stars du monde entier en interprétant en live les plus grands hits français (Soprano, Stromae ou Daft Punk) et internationaux (Dua Lipa, Justin Bieber, Bruno Mars…).

En résumé, si vous voulez passer l’été avec les stars, partez en vacances, Chris Marques s’occupe de tout !

Le show évènement “Alors On Danse” revient cet été avec “Alors On Danse Summer” !

Après deux ans de tournée, le spectacle de Chris Marques vous rejoint sur votre lieu de vacances pour une expérience musicale et dansante exceptionnelle. Et surtout…

Le show évènement “Alors On Danse” revient cet été avec “Alors On Danse Summer” !

Après deux ans de tournée, le spectacle de Chris Marques vous rejoint sur votre lieu de vacances pour une expérience musicale et dansante exceptionnelle. Et surtout pour faire la fête durant tout l’été…

Dans la valise de Chris Marques, les danseurs phare de l’émission culte Danse avec les stars : Christophe et Coralie Licata, Ines Vandamme, Elsa Bois et Joel Luzolo, passeront de l’autre côté de vos écrans pour vous faire vivre le show sur scène. Ils vous transporteront dans leurs univers enchanteurs et ensoleillés, de La Havane à Bollywood en passant par Montmartre !

Et puisqu’il n’y a pas d’été sans musique, Pierre Darmon – révélé par la Nouvelle Star avant d’illuminer The Voice de son talent – convoquera sur scène les stars du monde entier en interprétant en live les plus grands hits français (Soprano, Stromae ou Daft Punk) et internationaux (Dua Lipa, Justin Bieber, Bruno Mars…).

En résumé, si vous voulez passer l’été avec les stars, partez en vacances, Chris Marques s’occupe de tout !

dernière mise à jour : 2022-04-24 par