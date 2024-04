« Alors on danse ?! » Festvial La Cane Montfort-sur-Meu, samedi 13 avril 2024.

« Alors on danse ?! » Festvial La Cane Montfort-sur-Meu

Pour sa deuxième édition, le Festival La Cane met à l’honneur la danse, à travers 4 films et documentaires accompagnés d’animations. Alors, le samedi 13 avril, on danse ?!

Au programme

-10h30 Ballerina. Film d’animation à partir de 6ans. Durée 1h30.

Projection précédée d’une animation par l’association Dounia Bena, danse africaine et percussions.

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou devenir danseuse étoiles à l’Opéra de Paris…

Les déguisements autour de la danse et les dessins sont les bienvenus !

-14h00 Let’s Dance. Comédie dramatique co-écrite et réalisée par Ladislas Chollat. Durée 1h50.

Projection suivie d’une animation zumba par Gaëlle, de GaElles Coach Fitness.

Joseph, jeune danseur passionné de hip-hop, décide de quitter l’entreprise de son père pour participer à un concours de danse. Mais alors que l’équipe parvient à se qualifier pour la finale, une trahison le conduit à abandonner la compétition. Embauché dans une école de danse par un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre le milieu de la danse classique et rencontre Chloé, en pleine préparation du concours d’entrée au New York City Ballet. A travers cette rencontre, orchestrant l’alliance entre le hip-hop et le classique, il va apprendre à se sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.

– 17h00 Le Grand Bal. Documentaire de Laetitia Carton. Durée 1h30.

Projection suviie d’une animation et d’un bal traditionnel par le Cercle Montfortais.

Restauration « galette saucisse » et buvette sur place.

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été,plus de deu milles personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps; Ca tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

– 20h30 Polina, danser sa vie. Drame de Valérie Müller, Agelin Preljocaj. Durée 1h48.

Projection précédée d’un témoignage et d’un échange avec la professeure de danse Carmen d’Arts et Danse.

Russie, dans les années 1990. Portée depuis l’enfance par la rigueur et l’exigence de son professeur, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu’elle s’apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse. C’est un choc artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre voie.

Tarifs

Pass 3 films 11€

1 film 4,30€

– 14 ans 4€ .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

