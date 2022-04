Alors on danse Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Adaptation du long métrage britannique Finding Your Feet de Richard Loncraine. Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence : parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse !

1h 27min / Comédie De Michèle Laroque Par Michèle Laroque , Stéphane Ben Lahcene Avec Isabelle Nanty , Michèle Laroque , Thierry Lhermitte Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

