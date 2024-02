ALORS ON DANSE ? ATELIER-DÉCOUVERTE Saint-André-de-Sangonis, dimanche 3 mars 2024.

ALORS ON DANSE ? ATELIER-DÉCOUVERTE Saint-André-de-Sangonis Hérault

Mise en mouvement, en voix et en jeu. Danser c’est s’exprimer en donnant la parole au corps.

Marie Dubois propose un espace d’exploration pour s’exprimer par le mouvement, une invitation à créer, jouer, partager, avec authenticité et sans attente de résultat. Goûter au plaisir de bouger pour réveiller sa créativité, son imaginaire, sa poésie, sa gestuelle, pas à pas !

Tout public à partir de 16 ans

Tout public à partir de 16 ans 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Rue Pierre de Coubertin

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie lasaucestandre@gmail.com

