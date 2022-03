Alors, jouez maintenant ! La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

Alors, jouez maintenant !
Médiathèque, La-Haye-du-Puits
5 Rue de la Libération
La Haye
2022-05-28

Béatrice de la ludothèque itinérante "La Cour des jeux" investit la médiathèque avec une centaine de jeux pour vous faire découvrir les nouveautés, les coups de cœur et vous faciliter la plus compliquée des règles du jeu ! A vivre en famille.

mediatheque@la-haye.fr
+33 2 33 76 58 16
https://www.la-haye.fr/

