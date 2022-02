ALORS, CES VACANCES ? – LA CHAISE ROUGE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire EUR « Gloire à la sieste ! Ne rien faire ! Ou l’inverse ! Faire des choses enfin. » On garde tous en tête un souvenir de vacances, un moment de détente, la chaleur du soleil sur la peau, les trajets en voiture… Une anecdote plus ou moins drôle entourée d’amis. Interprétation : Élisabeth Paul et Claire Gaudin Possibilité de repas-spectacle / 19h pour le spectacle de 21h30 ou 12h pour le spectacle de 15h. Spectacle »Alors, ces vacances ? » proposé par la Cie Cosnet à la ferme-auberge de la Chaise Rouge. billetterie@lachaiserouge.fr +33 2 41 92 62 82 http://www.lachaiserouge.fr/ « Gloire à la sieste ! Ne rien faire ! Ou l’inverse ! Faire des choses enfin. » On garde tous en tête un souvenir de vacances, un moment de détente, la chaleur du soleil sur la peau, les trajets en voiture… Une anecdote plus ou moins drôle entourée d’amis. Interprétation : Élisabeth Paul et Claire Gaudin Possibilité de repas-spectacle / 19h pour le spectacle de 21h30 ou 12h pour le spectacle de 15h. La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou

