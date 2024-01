ALORS ARLETTE HEUREUSE ? SCEAUX EN SCÈNE Théâtre Saint-Roland Les Hauts-d’Anjou, samedi 17 février 2024.

Pièce de théâtre de Jean-Claude Martineau et mise en scène par Jérôme Paillat, jouée par la Troupe Sceaux-en-Scène, les 26,27 et 28 janvier ainsi que les 09,10 et 11 février 2023, également les 16,17 et 18 février.

L’association de parents d’élève de l’école Saint Joseph de Champigné et l’association « J’aide Haïti » vous accueille pour une soirée au théâtre St Roland à Champigné, en compagnie de la troupe Sceaux en Scène :

Gontrand de Saint-Moret rencontre Arlette au Lapin coquin. Elle est stripteaseuse, lui fils unique et héritier

d’une bonne famille, et malgré leur différence sociale ils s’aiment et viennent de se marier. Si Arlette a, comme elle le

dit avec gouaille, quelques heures de vol, Gontrand, lui, n’a jamais décollé du tarmac… Alors, bien sûr, il tient à sa

nuit de noces et attend avec beaucoup d’impatience et un peu d’appréhension de retrouver l’intimité de la chambre

conjugale… Évidemment le sort en a décidé autrement, et la maison familiale des Saint-Moret n’aura jamais connu

autant d’agitation que cette nuit-là. Entre le frère d’Arlette qui tente de fuir ses deux conquêtes la Belge et la Corse –

qui cherchent à l’assassiner, la mère de Gontrand qui tire au fusil dans le salon, et des policiers un peu trop zélés

mais qui ne comprennent pas grand-chose à tout ça, rien ne va se passer comme prévu.

Du rire, des gags en pagaille.

Les réservations sont possibles dès à présent au 06.19.74.81.15 EUR.

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17



