Alonzo LE DOME, 11 mars 2023, MARSEILLE.

Alonzo LE DOME. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:00 (2023-03-09 au ). Tarif : 32.0 à 55.0 euros.

ARACHNEE PRODUCTIONS (L-R-2020-005534) ET ONLY PROD PRESENTENT Tarif Early : Orchestre Debout accès prioritaire 30 mn avant Alonzo s’est forgé une carrière pleine de réussites en solo depuis près de 15 ans avec des albums marquants et des morceaux impactants : la Belle Vie, Santana, Binta, Papa Allo, La Seleçao et dernièrement Tout va Bien, des tubes devenus aujourd’hui des hymnes et installant le Capo comme une référence du rap en France.Avec un dernier album aux multiples certifications, Alonzo a su construire une identité musicale solide et reconnaissable qui permet de rassembler une large communauté fidèle depuis ses débuts. Il se produira sur la scène mythique de l’Olympia le 09 mars 2022. Des Quartiers Nord aux Grands Boulevards, l’histoire continue… Alonzo Alonzo

LE DOME MARSEILLE 48,Av St Just Bouches-du-Rhone

