Alonzo King Lines Ballet, The Personal Element – Azoth

William Forsythe dit de lui que « c’est un des rares véritables maîtres de ballet de notre époque ». Accueilli pour la première fois à Rennes, Alonzo King est une figure incontournable de la danse néoclassique. Il s’installe à San Francisco et fonde la compagnie Lines Ballet en 1982, aujourd’hui l’une des plus importantes compagnies d’Outre-Atlantique. Chorégraphe visionnaire, il collabore régulièrement avec l’opéra, la télévision et le cinéma. Admirateur de Balanchine, Alonzo King développe une danse inventive, sensuelle et vibrante avec des danseurs à la technique classique irréprochable, et crée des ponts entre tradition et modernité. Par ses collaborations avec des artistes de disciplines et cultures différentes, il propose un travail toujours nouveau et nourri par la diversité culturelle et le métissage. Les 2 pièces de ce programme tissent un dialogue étroit entre sa danse et la musique de Jason Moran et Charles Lloyd, 2 immenses musiciens qui retournent aux racines afro-américaines du jazz. Un événement ! Boucle magnétique sur demande (rendez-vous possible en amont pour tester) – Durée 1h35 (entracte compris) Alonzo King : Chorégraphie Charles Lloyd & Jason Moran : Musique Découvrez une vidéo de présentation de _Azoth_ en LSF en bas de cette page [https://www.opera-rennes.fr/fr/un-opera-accessible](https://www.opera-rennes.fr/fr/un-opera-accessible)

Place 1ère série 40€ – place en 2ème série 30€ -place en 3ème série : 22€ – Tarif “Sortir !” 4€.

