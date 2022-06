Alonzo King : Deep River

2023-01-25 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-25 6 30 À l’occasion du 40e anniversaire du Lines Ballet, Alonzo King nous offre sa dernière création pour laquelle il a réuni deux artistes emblématiques de la scène du jazz international, la chanteuse Lisa Fischer, lauréate d’un Grammy Award pour la meilleure chanson de Rythm’& blues, et le pianiste Jason Moran à qui il a commandé la bande originale du spectacle.

Deep River est le résultat de trois années de travail inédites dans une période de pandémie. C'est une lettre d'amour à un monde en souffrance et une incitation à la bienveillance envers les autres. Admirateur de Balanchine, Alonzo King crée des ponts entre tradition et modernité et développe une danse inventive, sensuelle et vibrante, avec des danseurs à la technique classique irréprochable.

Deep River est le résultat de trois années de travail inédites dans une période de pandémie. C’est une lettre d’amour à un monde en souffrance et une incitation à la bienveillance envers les autres. dernière mise à jour : 2022-06-13 par

