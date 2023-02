ALONISMA MEET LOWN SUNSIDE, 19 février 2023, PARIS.

ALONISMA MEET LOWN SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 19:30 (2023-02-19 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) présente La formation « Alonisma meet Lown » est un quintet international de jazz dont les membres résident à New York, Paris, Istanbul et Athènes, elle cultive un jazz moderne nourri aux cultures traditionnelles grecques, turques et d’Asie centrale. Les compositions originales pour ce groupe sont proposées par tous les membres et mélangent les subtilités des maquoms et les rythmes et harmonies modernes du jazz new-yorkais.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

