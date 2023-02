Aloïse Sauvage LE GUEULARD PLUS NILVANGE Catégories d’Évènement: Moselle

Nilvange

Aloïse Sauvage LE GUEULARD PLUS, 1 mars 2023, NILVANGE. Aloïse Sauvage LE GUEULARD PLUS. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 20:00 (2023-03-01 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. Sa musique ne ressemble à rien de ce qu’on a entendu jusque-là, à la fois chanson, pop et hip hop, conjurant les tabous avec force poésie, la plume aiguisée et le micro suspendu. Aloïse Sauvage Votre billet est ici LE GUEULARD PLUS NILVANGE 3 Rue Victor Hugo Moselle Sa musique ne ressemble à rien de ce qu’on a entendu jusque-là, à la fois chanson, pop et hip hop, conjurant les tabous avec force poésie, la plume aiguisée et le micro suspendu..16.0 EUR16.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Nilvange Autres Lieu LE GUEULARD PLUS Adresse 3 Rue Victor Hugo Ville NILVANGE Tarif 16.0-16.0 lieuville LE GUEULARD PLUS NILVANGE Departement Moselle

LE GUEULARD PLUS NILVANGE Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nilvange/

Aloïse Sauvage LE GUEULARD PLUS 2023-03-01 was last modified: by Aloïse Sauvage LE GUEULARD PLUS LE GUEULARD PLUS 1 mars 2023 Le Gueulard Plus Nilvange

NILVANGE Moselle