Aloïse sauvage, 14 décembre 2022

Aloïse sauvage



2022-12-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-14

19 23 Entre la flûte traversière, le théâtre et la danse hip hop, pourquoi choisir ? Sa musique ne ressemble à rien de ce qu’on a entendu jusque-là, à la fois chanson, pop et hip hop, conjurant les tabous avec force poésie, la plume aiguisée et le micro suspendu. C’est à tomber

Chanteuse, actrice, danseuse, autrice, circassienne. Peut-on tout faire à la fois ? Depuis sa naissance en banlieue parisienne, Aloïse Sauvage déborde d’énergie.

