L’amour d’Almost Lovers pour les guitares et les mélodies power pop n’est pas qu’une simple histoire de vacances, et ces quatre gaillards n’en sont pas à leur coup d’essai. L’Inter présente : ▪ ALMOST LOVERS Parsemés des deux cotés de la frontière Franco-Belge, Almost Lovers est sans aucun doute le groupe le plus 2021 des années nonante. Leur amour pour les guitares et les mélodies power pop n’est pas qu’une simple histoire de vacances, et ces quatre gaillards n’en sont pas à leur coup d’essai. On les aura notament aperçus du côté de quelques-unes des meilleures formations power-pop françaises de ces dernières années: Crusaders of Love, Okay Monday, Annabel Lee, Departure Kids, Les Concordes, et bien d’autres. Bientôt du son ! ▪ FONTANAROSA Fontanarosa est à l’origine le projet solo de Paul Verwaerde. Basé à Lyon, il écrit ses premiers morceaux dans le groupe Fish Liver Oil, inspiré par la scène punk rock locale, tout en collectionnant des disques de Neil Young, Wilco ou Sparkle Horse. Devenu aujourd’hui un groupe au complet, Fontanarosa prépare un premier album pour 2022. ▪ NORMCORE Normcore se forme en 2015 à Montreuil autour d’un grand rêve : composer la musique d’une pub de Corn Flakes pour coloniser vos oreilles dès le petit déjeuner… Mais en attendant, le quatuor affine sa formule, qui évoque de plus en plus les scènes indie rock alternatives américaines des années 90, à commencer par Weezer ! Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

