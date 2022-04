ALMOST LOVERS + FLATHEAD + 52HERTZ L’intermediaire, 28 avril 2022, Marseille.

L’intermediaire, le jeudi 28 avril à 20:30

MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA POWERPOP ! 3 GROUPES ISSUS DE LA GÉNÉRATION “MACHINE À COUDRE” 2008-2019 ALMOST LOVERS (Bruxelles/Lille – powerpop 90’s) Parsemés des deux cotés de la frontière Franco-Belge, Almost Lovers est sans aucun doute le groupe le plus 2022 des années nonante. Mené par Nini, le génie marseillais de la pop du 5ème arrondissement (ex Departure Kids), maintenant exilé à Bruxelles depuis une dizaine d’années, le groupe réuni les membres des meilleures formation powerpop du nord de la France des années 2010’s : Les Concordes, Cruzaders of Love, Annabel Lee, Okay Monday. Après la sortie d’un premier EP sur Howlin’ Banana, les 4 gaillards viennent le défendre sur les routes printanières d’Europe. [https://howlinbananarecords.bandcamp.com/album/almost-lovers](https://howlinbananarecords.bandcamp.com/album/almost-lovers) [https://www.facebook.com/almostloversband](https://www.facebook.com/almostloversband) FLATHEAD (Marseille – powerpop love) 5 icônes du rock marseillais réunis dans un seul et même groupe. Dirigé par la amin de maître de Téo Tomy Tannières, ex Tomy & The Cougars, accompagné de David Hofmann (Calvitie, Seppuku, Hofmann Family Blues Experience), Rudy “Rock” Romeur (The Aggravation, Sun Sick, La Flingue), Théo Serre (Pogy & Les Kéfars, KAEL) et Mathieu Aimon (Parade). Formé en Janvier 2020, le groupe vient juste de dévoiler au monde son 1er EP composé de 5 titres, “The End of my World” en k7 et CD. [https://flathead.bandcamp.com/](https://flathead.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/FLATheadmarseille/](https://www.facebook.com/FLATheadmarseille/) 52 HERTZ (Marseille – powerpop punk) Le nouveau groupe de Gigi de la rue Ferrari ! Mr Gizard a, dans des temps mémoriaux, donné envie de faire du rock à une flopée de kids qui se trémoussaient devant ses groupes à la Machine à Coudre et dans le monde entier, avec des formations légendaires comme Les Jolis et Sun Sick. Le cow-boy de la plaine à la voix erraillé par des années de R’N’R, s’est entouré de son compère de toujours Pipu, et rejoint par Henri (Inchallah Rds, Tits, Feeling of Love), beau gosse de 1 mètre et 92 centimètres et de David Hofmann (encore lui, l’un de ses 10 projets). Ce sera le 1er concert du groupe et on a hâte.

