ALMA NINA – CONCERT 55ÈME FESTIVAL MIRONDELA DELS ARTS 2021 Pézenas, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Pézenas.

ALMA NINA – CONCERT 55ÈME FESTIVAL MIRONDELA DELS ARTS 2021 2021-07-04 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-04

Pézenas Hérault

DIMANCHE 4 JUILLET A 21H30 AU THEATRE DE VERDURE – PARC SANS SOUCI

Nuit Blanche Production présente : ALMA NINA

– Monica ORRI

– Jodie OTTAVI

– Aline ALGUDO

et leurs 4 musiciens

Soyez au rendez-vous de ces trois voix vibrantes lors de la première du tout nouveau spectacle de Monica Orri, native de Pézenas où ses parents s’étaient installés en arrivant d’Espagne.

Avec ALMA NINA, Monica Orri raconte « l’histoire d’un amour » pour ses origines et invite à un voyage passionnant à travers la chanson espagnole et son harmonieuse intégration dans la culture française. Le répertoire contient de grands standards Boléro comme « Piensa Me », « Historia de un amor », mais aussi des titres entraînants comme « Quien Serra », « Quizas » ainsi que quelques surprenantes reprises réarrangées comme « Fragile » de Sting. Le répertoire se distingue par l’originalité des arrangements et le travail d’harmonie des 3 voix féminines liées par une belle complicité.

Trois chanteuses d’univers différents, trois amies aux parcours parfois opposés, mais trois personnalités en une même fusion. Monica, Jodie et Aline unissent leur voix au nom de cette passion pour un trésor artistique planétaire, la Chanson Espagnole, celle qui a tant fait chavirer nos cœurs en un rouge si écarlate.

Adaptée ou réécrite dans toutes les langues, la chanson espagnole se cache parfois derrière les persiennes pudiques de nos âmes, pour rejaillir sur nos lèvres, aux moments importants de nos vies, lorsqu’elles battent plus fort.

CONCERT OFFERT – TOUT PUBLIC

ENTREE LIBRE

Durée 1h35 sans entracte

+33 6 89 19 85 72 https://www.mirondeladelsarts.com/

